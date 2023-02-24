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53 минуты назад

Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки намерений КНР отправлять оружие РФ

Газета.Ruиещё 8

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в организации видят признаки того, что Китай якобы рассматривает возможность отправки оружия России, однако еще этого не делал. Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг: НАТО видит признаки намерений КНР отправлять оружие РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы не видели каких-либо поставок летального оружия из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они изучают и могут планировать это», — сказал генсек.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал домыслами и клеветой так называемые «разведданные США» о том, что Пекин якобы оснащает российскую армию вооружением.

Дипломат подчеркнул, что Китай с самого начала российской специальной военной операции на Украине, играл конструктивную роль, убеждая стороны возобновить переговоры и решить все проблемы мирным путем.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты, которые являются «крупнейшим поставщиком оружия украинской стороне», беспрестанно выдвигают в адрес Китайской Народной Республики «надуманные обвинения в поставках оружие России». Ван Вэньбинь заявил, что это тормозит процесс урегулирования конфликта на Украине, а также может навредить китайско-американским отношениям.

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