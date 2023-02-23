Байден: США и Россия смогут найти приемлемое решение по ДСНВ

Глава США Джо Байден заявил, что не видит признаков подготовки к применению Москвой ядерных вооружений в приостановке участия РФ в СНВ-3. Об этом пишет ABC.
По мнению Байдена, поведение Москвы безответственно, является «большой ошибкой».
Вместе с тем, уточнил американский лидер, в приостановке соглашения не заметны признаки того, что Россия планирует нанести ядерный удар.
Вашингтон и Москва смогут исправить сложившуюся ситуацию, найти приемлемое, компромиссное решение, выразил надежду Байден. Он добавил, что в этой сфере державам следует работать ответственно.
Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил о приостановке участия РФ в СНВ-3.