Байден: США и Россия смогут найти приемлемое решение по ДСНВ

Глава США Джо Байден заявил, что не видит признаков подготовки к применению Москвой ядерных вооружений в приостановке участия РФ в СНВ-3. Об этом пишет ABC.

По мнению Байдена, поведение Москвы безответственно, является «большой ошибкой».

Вместе с тем, уточнил американский лидер, в приостановке соглашения не заметны признаки того, что Россия планирует нанести ядерный удар.

Вашингтон и Москва смогут исправить сложившуюся ситуацию, найти приемлемое, компромиссное решение, выразил надежду Байден. Он добавил, что в этой сфере державам следует работать ответственно.