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13 минут назад

Байден: США и Россия смогут найти приемлемое решение по ДСНВ

Илья Родин

Глава США Джо Байден заявил, что не видит признаков подготовки к применению Москвой ядерных вооружений в приостановке участия РФ в СНВ-3. Об этом пишет ABC.

По мнению Байдена, поведение Москвы безответственно, является «большой ошибкой».

Вместе с тем, уточнил американский лидер, в приостановке соглашения не заметны признаки того, что Россия планирует нанести ядерный удар.

Вашингтон и Москва смогут исправить сложившуюся ситуацию, найти приемлемое, компромиссное решение, выразил надежду Байден. Он добавил, что в этой сфере державам следует работать ответственно.

В НАТО отреагировали на приостановку участия в ДСНВ России

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил о приостановке участия РФ в СНВ-3.

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