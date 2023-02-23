В Великобритании рассказали об определяющем следующее десятилетие решении Путина

Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) повлияет на баланс сил в мире и станет определяющим для следующего десятилетия. Такое мнение в эфире британской радиостанции LBC высказал журналист Эндрю Марр.

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Комментируя свою точку зрения, Марр указал, что Москва может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и отказаться от увеличения ядерного арсенала, однако тут же отметил, что «мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире».

Журналист добавил, что ему удалось побеседовать с послом РФ в Лондоне Андреем Келиным и тот заверил его, что Россия ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Он также оценил недавний визит президента США Джо Байдена в Киев, назвав его провокационным.

Ранее Байден понадеялся, что вопрос о приостановке участия России в ДСНВ можно решить.