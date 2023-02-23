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23 минуты назад

В Молдавии призвали к спокойствию на фоне информации о провокациях против Приднестровья

Газета.Ru

Власти Молдавии призвали соблюдать спокойствие на фоне информации о возможных провокациях со стороны Украины в отношении Приднестровья. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Молдавии.

В Молдавии выступили с призывом на фоне ситуации с Приднестровьем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Молдавские власти также не подтвердили информацию о возможных провокациях в Приднестровье, опубликованную ранее Минобороны РФ.

«Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Уточняется, что молдавские ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами. В случае возникновения угрозы население будет немедленно проинформировано.

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Ранее российское Минобороны выражало готовность отреагировать на любые изменения на границе Украины и Приднестровья.

В мире,Минобороны России,
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