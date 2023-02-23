В Молдавии выступили с призывом на фоне ситуации с Приднестровьем

Власти Молдавии призвали соблюдать спокойствие на фоне информации о возможных провокациях со стороны Украины в отношении Приднестровья. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Молдавии.

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Молдавские власти также не подтвердили информацию о возможных провокациях в Приднестровье, опубликованную ранее Минобороны РФ.

«Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Уточняется, что молдавские ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами. В случае возникновения угрозы население будет немедленно проинформировано.