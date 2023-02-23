Польша провела секретную операцию по разминированию на Украине

Отряд польских полицейских провел секретную операцию по разминированию в окрестностях Киева, Днепропетровска и других населенных пунктов, рассказал обозреватель Шимон Ядчак в статье для портала Wirtualna Polska.

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Автор статьи пояснил, что отправка польских специалистов была обусловлена нехваткой саперов в ВСУ.

Обозреватель напомнил, что в 2022 году власти Украины обратились к странам ЕС с просьбой отправить саперов. Он добавил, что согласие было получено только от Польши. Другие государства решили, что «миссия в раздираемой военным конфликтом стране» слишком опасна.

По его данным, в сводный отряд были включены 98 офицеров контртеррористических подразделений, медики, спецназовцы. Полиция также взяла с собой двух обученных поиску мин собак.