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1 час назад

Киев направил в Пекин предложение о встрече

Lenta.ruиещё 2

Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Киев направил в Пекин предложение о встрече
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский также заявил, что ему известно о «мирном плане» Китая, однако он пока не видел самого документа.

По словам политика, Киев сделает выводы только когда увидит «какую-либо конкретику».

Ранее 23 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал выступление председателя КНР Си Цзиньпина с посланием, касающимся ситуации на Украине. Уточнялось, что Си Цзиньпин выступит «сегодня-завтра».

22 февраля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что мирный план КНР по урегулированию ситуации на Украине будет обнародован в ближайшее время. Он также уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры.

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