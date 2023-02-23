Киев направил в Пекин предложение о встрече

Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

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«Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский также заявил, что ему известно о «мирном плане» Китая, однако он пока не видел самого документа.

По словам политика, Киев сделает выводы только когда увидит «какую-либо конкретику».

Ранее 23 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал выступление председателя КНР Си Цзиньпина с посланием, касающимся ситуации на Украине. Уточнялось, что Си Цзиньпин выступит «сегодня-завтра».