Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Так, согласно документам, компания «МАКО Холдинг» Януковича-младшего еще 17 января подала заявление о внесении сведений в реестр юридических лиц РФ. Теперь компания и ее структуры зарегистрированы в Донецке. Отмечается, что до этого группа компаний Януковича базировалась в Краматорске,.

В январе Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества сына Януковича. Взысканию в пользу государства подлежат недвижимость и земельные участки, расположенные в российских Крыму и Донецке. Среди прочего, конфискованы «нежилые здания и сооружения с кортами и беседкой в Ялте», а также 16-летний внедорожник Toyota. При этом суд отказался изымать активы сына и жены экс-президента.