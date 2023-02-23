В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

США задумались о публикации данных о возможности передачи КНР оружия России

Lenta.ru

Администрация президента США думает о возможности публикации данных разведки, которые бы демонстрировали, что власти Китая размышляют над возможной передачей вооружений России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

США задумались о публикации данных о возможности передачи КНР оружия России
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

По их информации, в последние недели разведки стран Запада получили данные о том, что КНР может решиться на поставки вооружений в Россию, но окончательное решение еще не принято. Ранее Пекин проявлял осторожность, однако похоже, что эта позиция меняется, добавили источники газеты, не уточнив детали разведданных.

Как заявил высокопоставленный западный чиновник, если до этого «существовала явная неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России», то сейчас данные разведок США и их союзников «намного менее двусмысленны».

Издание отмечает, что власти западных стран надеются, что они смогут «отговорить Пекин от бесповоротного решения». В Белом доме пока не приняли окончательного решения о рассекречивании разведданных, но работают над возможной публикацией информации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР рассматривает возможность оказания военной поддержки России. По его словам, речь идет о помощи в виде оружия и боеприпасов.

В ответ МИД Китая призвал США прекратить распространять дезинформацию. В Министерстве также добавили, что политика КНР нацелена на урегулирование конфликта на Украине мирным путем.

В мире,Политика,Энтони Блинкен,Администрация США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий