Как менялась риторика Зеленского за год спецоперации на Украине

Отказ от переговоров с Россией, объявление всеобщей мобилизации на территории и поощрение нацизма — все это недопустимо, ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Однако со временем его позиция кардинально менялась, и он принимал противоречащие решения. Подробнее о том, как в течение года Зеленский менял свою позицию по ключевым вопросам в материале URA.RU.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

Спустя неделю после начала спецоперации Владимир Зеленский делал вид, что он заинтересован в создании мирного соглашения. Он даже призывал президента России Владимира Путина сесть с ним «по-соседски» за стол переговоров и найти дипломатическое решение, которое бы устроило обе стороны.

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Третий раунд российско-украинских переговоров прошел 7 марта. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк тогда заявил о «позитивных подвижках», которые удалось достигнуть сторонам. С того момента дипломаты больше не обсуждали перемирие.

Осенью 2022 года Владимир Зеленский принял закон о невозможности проведения переговоров с Путиным. В Кремле тем временем продолжали подчеркивать, что Россия ни разу не отказывалась от дипломатического решения конфликта и не меняла своих условий.

За 12 месяцев спецоперации позиция Зеленского претерпела изменения не только относительно переговоров. Так украинский лидер кардинально изменил свое отношение к переводу вооруженных сил в состояние боевой готовности.

В феврале 2023 года Зеленский заявил о парадоксальности мобилизации как явления, считая, что решение «загонять кого-то палками на войну» противоречит европейским ценностям. Он подчеркнул, что Украина не будет уподобляться России, попытавшись осудить Москву за проведение частичной мобилизации.

Однако всеобщая мобилизация на Украине была объявлена на следующий день после начала российской спецоперации. Затем летом 2022 года в СМИ появлялись сообщения о том, что ВСУ насильно мобилизуют гражданских, а парламент страны вовсе предложил призывать на службу пенсионеров и женщин. Также в соцсетях продолжают распространяться кадры того, как украинские военные раздают повестки гражданским в общественных местах.

Отношение Зеленского к нацизму и национализму так же выглядит неоднозначно. В первые месяцы СВО он заявлял, что нацизма на Украине нет, а сам он якобы не может поддерживать такую идеологию, так как имеет еврейское происхождение.

Тем не менее именно Зеленский принимает решение о выходе из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, открыто благодарит националистов из батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России), а также публикует в соцсетях фотографии украинских боевиков в одежде с нацистской символикой. В феврале 2023 года в Верховной Раде вовсе предложили отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.