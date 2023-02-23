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28 минут назад

Госдеп США удалил релиз с осуждением России

Ura.Ru

Госдепартамент США удалил со своего сайта совместное заявление стран «Большой семерки» с осуждением ядерной риторики России. Размещенный пресс-релиз совпал с опубликованным полгода назад.

Госдеп США удалил релиз с осуждением России
Фото: Ura.RuUra.Ru

Госдепартамент удалил пресс-релиз, который был в точности как размещенный 30 сентября. При поисковой выдаче заявление на сайте Госдепа датировано 21 февраля, но при переходе по ссылке открывается релиз, датированный 30 сентября. В этот день был опубликован оригинальный текст.

Страны «Большой семерки» осудили «безответственную» ядерную риторику России и отметили, что продолжат поддерживать Украину. Заявление было опубликовано 21 февраля после приостановления участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В МИД Японии сообщили, что информация в СМИ неверная и Госдеп мог повторно разослать старый релиз.

В мире,Госдеп США,
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