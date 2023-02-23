Госдеп США удалил релиз с осуждением России

Госдепартамент США удалил со своего сайта совместное заявление стран «Большой семерки» с осуждением ядерной риторики России. Размещенный пресс-релиз совпал с опубликованным полгода назад.

Госдепартамент удалил пресс-релиз, который был в точности как размещенный 30 сентября. При поисковой выдаче заявление на сайте Госдепа датировано 21 февраля, но при переходе по ссылке открывается релиз, датированный 30 сентября. В этот день был опубликован оригинальный текст.