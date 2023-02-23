Орбан назвал своими противниками тех, кто поддерживает военные действия на Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает своими политическими противниками тех, кто поддерживает разрешение конфликта вокруг Украины военным путем, сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС Пресс-служба президента РФ/ТАСС

К ним он отнес администрацию Соединенных Штатов и руководство Европейского союза. Премьер-министр также причислил к своим оппонентам крупные международные компании, извлекающие сверхприбыль в результате ограничительных мер и роста цен на энергоносители.

По словам Орбана, в Венгрии стартует новый политический сезон, во время которого депутатам придется вести борьбу с «провоенными международными группами интересов», к которым он отнес выступающие за войну администрацию Байдена, брюссельских бюрократов, а также левые партии, которые получают финансовую поддержку от Вашингтона.

Также он считает, что за продолжение конфликта в бывшей советской республике выступают «международные спекулянты, которые хотят нажиться во время войны». По словам премьера, по итогам прошлого года мировая нефтегазовая промышленность должна увеличить свою прибыль с 500 млрд до 834 млрд долларов.