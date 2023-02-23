В ООН выразили обеспокоенность высоким уровнем материнской смертности в мире

Эксперты Организации объединенных Наций (ООН) заявили, что отсутствует значительный прогресс в снижении материнской смертности в мире, сообщает ТАСС.

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Из доклада организации следует, что в 2020 году около 287 тысяч женщин во всем мире скончались во время беременности или родов. Это не значительно меньше показателей материнской смертности 2016 года, когда было зарегистрировано около 309 тысяч таких смертей.

По словам экспертов организации, в мире во время беременности или родов каждые две минуты умирает женщина. В документе акцентируется внимание на «вызывающие тревогу неудачи в отношении здоровья женщин в последние годы». Отмечается, что материнская смертность практически во всех странах мира либо увеличилась, либо осталась на высоком уровне.

В ООН заявили, что необходимо обеспечить каждой женщине и девочке доступ к жизненно важным медицинским услугам, как до родов, так и во время и после них.

Из доклада следует: несмотря на то, в период с 2000 по 2015 год удалось достичь значительного прогресса в снижении материнской смертности, впоследствии этот показатель остановился, а в некоторых случаях обратились вспять. В Европе и США уровень смертности вырос с 2016 по 2020 год на 17% и 15% соответственно. Однако в Австралии, Центральной и Южной Азии за указанный период произошло значительное снижение материнской смертности. Всего улучшение ситуации зафиксировано в 31 стране.