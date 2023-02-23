Пентагон заявил об отказе КНР в проведении переговоров глав Минобороны

Соединенные Штаты просят Китай провести телефонные переговоры глав оборонных ведомств двух стран, чтобы обсудить ситуацию вокруг метеозонда, но Пекин отказывает в этом. С таким заявлением выступил в среду помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер на брифинге для иностранных журналистов, посвященном американо-китайским отношениям.

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Его спросили, контактировали ли Минобороны двух стран по поводу китайского метеорологического зонда, который был сбит над территорией США, после переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ван И в Мюнхене.

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"У нас были контакты на рабочем уровне между Пентагоном и коллегами из КНР как в Вашингтоне, так и в Пекине. Но у нас не было контактов на уровне министров, несмотря на наши просьбы", - ответил Ратнер.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер изложил версию, согласно которой глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин после того, как США 4 февраля сбили китайский аэростат в своем воздушном пространстве, предложил министру обороны КНР Вэй Фэнхэ провести телефонный разговор, на что Пекин ответил отказом.

В январе американские власти зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой. При помощи этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, КНР занималась сбором разведывательной информации. В связи с инцидентом Блинкен отложил визит в Китай.