В Минобороны Британии признали наличие разногласий на Западе по ситуации на Украине

«Я осведомлен, что в частных беседах многие правительства имеют различные мнения о том, как должно выглядеть завершение [конфликта] и что можно считать хорошим исходом. Важно, что, несмотря на частные мнения, посыл, который мы направляем публично, выдержан в едином ключе и говорит о том, что приемлемым исходом станет тот, который будет приемлем для президента [Украины Владимира] Зеленского», — сказал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи на брифинге для иностранных журналистов.