Западные страны пытаются сохранять единство, когда разговор касается Украины, но в частных дискуссиях существуют разные мнения, касающиеся урегулирования конфликта. Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
«Я осведомлен, что в частных беседах многие правительства имеют различные мнения о том, как должно выглядеть завершение [конфликта] и что можно считать хорошим исходом. Важно, что, несмотря на частные мнения, посыл, который мы направляем публично, выдержан в едином ключе и говорит о том, что приемлемым исходом станет тот, который будет приемлем для президента [Украины Владимира] Зеленского», — сказал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи на брифинге для иностранных журналистов.
Он озвучил, что разговоры западных стран о «территориальных компромиссах» в контексте существующего кризиса будут означать «нарушение территориальной целостности Украины». Хиппи также отметил, что ключевую роль в обеспечении поставок вооружений Киеву играет Великобритания. Он считает, что руководство РФ «пришло бы в ярость», узнав, какие именно страны участвуют в поставках Украине военной техники.
Россия проводит спецоперацию (СВО) на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, спасение жителей Донбасса от геноцида. Президент также неоднократно подчеркивал, что в результате должны произойти демилитаризация и денацификация Украины.