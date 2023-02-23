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1 час назад

Аргентина откроет первый в истории корпункт в Антарктиде

Российская Газета

Правительство Аргентины приняло решение открыть в Антарктиде первый в истории корреспондентский пункт государственного информационного агентства Telam. Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе своего выступления в прямом эфире, трансляция которого велась с территории шестого континента.

Аргентина откроет первый в истории корпункт в Антарктиде
Фото: Maria Eugenia CERUTTI / PRESIDENCIA ARGENTINA / AFPMaria Eugenia CERUTTI / PRESIDENCIA ARGENTINA / AFP

"Мы собираемся создать передвижной антарктический корреспондентский пункт агентства Telam, потому что Аргентине важно знать новости из нашей Антарктиды", - подчеркнул Фернандес в своем выступлении с круглогодичной антарктической станции Марамбио, куда он прибыл в честь местного праздника, Дня аргентинской Антарктики.

Как пояснили в агентстве, чтобы открыть этот корпункт, Telam заключило соглашение о сотрудничестве с Национальным управлением Антарктики и Объединенным антарктическим командованием министерства обороны. Благодаря этому агентство сможет обеспечить пребывание "как минимум одной журналистской группы к югу от 60-й параллели". В договоре указывается, что журналисты смогут работать в этом регионе в летний период, "пока позволяют логистические, бюджетные и метеорологические возможности". Помимо этого агентство предоставит бесплатный доступ к своей службе новостей на всех антарктических аргентинских базах.

Для Фернандеса эта поездка в Антарктиду имеет и политический характер, с учетом того, что в Аргентине в октябре этого года должны состояться президентские выборы. В ходе своего пребывания в Марамбио, он особенно подчеркнул тот факт, что является первым аргентинским президентом, посетившим этот континент за последние двадцать лет. "Только четыре президента посетили Антарктиду. Я первый, кто сделал это за более чем двадцать лет, и по этому поводу меня переполняют глубокие эмоцияи", - отметил Альберто Фернандес.

В мире,Альберто Фернандес,
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