Стабильные отношения между Москвой и Пекином пойдут на пользу всему миру, сообщает Global Times.

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Как пишет китайское издание, на фоне все более хрупкой и нестабильной ситуации в области международной безопасности здоровое и стабильное развитие отношений между Россией и Китаем полезно для мира во всем мире. В статье говорится, что Запад пытается разрушить отношения между двумя странами с помощью конфликта вокруг Украины.

Так, например, власти Соединенных Штатов нашли в происходящем «моральное оправдание» для осуждения отношений между КНР и РФ, саботаж которых никогда не прекращался. Запад раскручивает китайско-российский «альянс», либо пытается вбить клин между Пекином и Москвой, заявляя, что их дружба не продлится долго. Газета отмечает, что Китай всегда стремился к открытому и откровенному развитию отношений с другими государствами. Как заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, взаимоотношения России и Китая в новой эре будут строиться «на неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации».