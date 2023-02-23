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1 час назад

Вице-премьер Молдавии утверждает, что РФ предпринимает недружественные действия

ТАСС

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску выступил в среду с утверждением, что Россия предпринимает недружественные действия в отношении его страны.

Вице-премьер Молдавии утверждает, что РФ предпринимает недружественные действия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью телеканалу "Журнал-ТВ" он заявил, что Молдавия применяет различные инструменты для "ограничения враждебных действий" со стороны РФ, некоторые из них "не озвучиваются публично по определенным мотивам". Попеску указал, что скоро страна начнет информировать о том, какие способы она использует для своей защиты и защиты "демократии и мира".

В качестве таких мер он назвал высылку российского дипломата после падения и взрыва на территории республики военной ракеты. Кроме того, по словам Попеску, МИД ведет подготовительную работу по денонсации нескольких десятков соглашений, заключенных в рамках СНГ. Он уточнил, что Кишинев выйдет из договоров, которые потеряли актуальность, не функционируют, не применяются или не соответствуют интересам Молдавии.

Ранее президент этой страны Майя Санду выступила с утверждением, что государственные органы республики подтвердили информацию, полученную от президента Украины Владимира Зеленского, о якобы планах РФ по дестабилизации ситуации в Молдавии. По ее словам, в эти действия может быть вовлечена молдавская оппозиция, а также иностранные граждане. Санду сообщила об опасности нападения на государственные здания и захвата заложников в стране. Митингующая в Кишиневе на фоне экономического кризиса оппозиция подвергла заявление Санду жесткой критике.

Как подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Кишинева о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" бездоказательны. По ее словам, очевидно, что истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией".

В мире,Николай Попеску,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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