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55 минут назад

Боррель призвал ГА ООН поддержать Украину и принципы мира

ТАСС

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в среду на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал ее участников поддержать Украину и потребовал от России вывести оттуда свои войска.

Боррель призвал ГА ООН поддержать Украину и принципы мира
Фото: ТАССТАСС

"Мы должны поддержать Украину, поддержать принципы мира, - сказал он. - Россия должна вывести все свои войска и технику со всей территории Украины и сделать это немедленно и безо всяких предварительных условий". Боррель пообещал продолжать поддерживать Киев военными и финансовыми средствами. Он также призвал поддержать проект резолюции ГА ООН, подготовленный Украиной, и "отклонить все предложенные Белоруссией поправки".

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