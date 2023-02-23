Боррель призвал ГА ООН поддержать Украину и принципы мира

"Мы должны поддержать Украину, поддержать принципы мира, - сказал он. - Россия должна вывести все свои войска и технику со всей территории Украины и сделать это немедленно и безо всяких предварительных условий". Боррель пообещал продолжать поддерживать Киев военными и финансовыми средствами. Он также призвал поддержать проект резолюции ГА ООН, подготовленный Украиной, и "отклонить все предложенные Белоруссией поправки".