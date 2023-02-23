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31 минуту назад

Япония выступила за реформу Совбеза и усиление роли ГА ООН

ТАССиещё 3

Япония считает необходимым проведение реформы Совета Безопасности ООН, а также усиление роли генеральной ассамблеи. Об этом в четверг, выступая на спецсессии Генассамблеи ООН по Украине, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Япония выступила за реформу Совбеза и усиление роли ГА ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы должны вернуть доверие к этой организации. И это влечет за собой не только реформу Совета Безопасности, но и усиление роли Генеральной ассамблеи, генерального секретаря <...> и других органов ООН", - подчеркнул он. Глава МИД Японии в очередной раз подверг резкой критике действия РФ на Украине, обвинив российскую сторону в "полном неуважении резолюций ГА ООН". "Россия, судя по всему, попросту игнорирует резолюции ГА ООН, как если бы они были клочками использованной бумаги", - отметил он.

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Ёсимаса Хаяси также обвинил Россию в том, что она злоупотребляет не только своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, но и статусом ядерной державы. "Нельзя терпеть угрозы применения ядерного оружия со стороны России, не говоря уже о самом применении", - подчеркнул он.

Япония - единственная страна, на территории которой было реализовано боевое применение ядерного оружия. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.

Согласно Основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. Госдума на заседании в среду единогласно приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

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