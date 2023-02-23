Япония выступила за реформу Совбеза и усиление роли ГА ООН

Япония считает необходимым проведение реформы Совета Безопасности ООН, а также усиление роли генеральной ассамблеи. Об этом в четверг, выступая на спецсессии Генассамблеи ООН по Украине, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы должны вернуть доверие к этой организации. И это влечет за собой не только реформу Совета Безопасности, но и усиление роли Генеральной ассамблеи, генерального секретаря <...> и других органов ООН", - подчеркнул он. Глава МИД Японии в очередной раз подверг резкой критике действия РФ на Украине, обвинив российскую сторону в "полном неуважении резолюций ГА ООН". "Россия, судя по всему, попросту игнорирует резолюции ГА ООН, как если бы они были клочками использованной бумаги", - отметил он.

Видео дня

Ёсимаса Хаяси также обвинил Россию в том, что она злоупотребляет не только своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, но и статусом ядерной державы. "Нельзя терпеть угрозы применения ядерного оружия со стороны России, не говоря уже о самом применении", - подчеркнул он.

Япония - единственная страна, на территории которой было реализовано боевое применение ядерного оружия. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.

Согласно Основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.