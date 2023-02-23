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45 минут назад

Молдавия начала разрывать договоры со странами СНГ

Ura.Ruиещё 1

Молдавия денонсирует около 20 договоров со странами СНГ из-за пересмотра их релевантности. Об этом сказал вице-премьер, глава МИД Нику Попеску.

Молдавия начала разрывать договоры со странами СНГ
Фото: ТАССТАСС

«Могу сообщить, что в эти дни мы проводим процесс денонсирования десятков соглашений с СНГ, наши министерства провели анализ релевантности множества соглашений, подписанных в рамках СНГ. Мы компилируем список, опубликуем его. По памяти могу сказать, что по линии МИД будет денонсировано около 20 соглашений», — заявил Попеску в эфире телеканала Jurnal TV.

Всего заключено около 300 соглашений со странами СНГ. По его словам, Молдавия стремится в Евросоюз, поэтому анализирует, какие соглашения не соответствуют законодательству в Европе. Расторжение займет определенное время.

Санду обратилась к Байдену с просьбой

Молдавия не собирается выходить из СНГ, заявляла президент Молдавии Майя Санду. При этом в Кремле сообщили, что Санду не участвует в мероприятиях содружества. Молдавия прекратила отношения с Россией из-за конфликта на Украине.

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