Молдавия начала разрывать договоры со странами СНГ

«Могу сообщить, что в эти дни мы проводим процесс денонсирования десятков соглашений с СНГ, наши министерства провели анализ релевантности множества соглашений, подписанных в рамках СНГ. Мы компилируем список, опубликуем его. По памяти могу сказать, что по линии МИД будет денонсировано около 20 соглашений», — заявил Попеску в эфире телеканала Jurnal TV.