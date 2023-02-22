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50 минут назад

Байден в Варшаве помолился за мир и преображение РФ

Елена Прошина

Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу и помолился за мир и преображение России. Об этом у себя в социальных сетях сообщил местный священник Виеслав Давидовски, передает «РИА Новости».

Байден в Варшаве помолился за мир и преображение РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все проводилось в большой секретности, но сейчас я могу говорить. В импровизированной часовне, рядом с апартаментами президента, мы молились за мир, преображение России и свет Святого духа для господина президента», — сказал он.

По словам Давидовски, Байден посетил часовню в честь начала католического поста. Священник приложил пепел ко лбу президента. Он отметил, что все происходило в частном порядке в варшавской гостинице, где остановился Байден.

Ранее президент США пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом пепла на лбу. В Белом доме объяснили произошедшее тем, что Байден является католиком и всегда участвует в традиции «пепельного дня».

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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