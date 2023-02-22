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12 минут назад

Молдавия собирается денонсировать около 20 соглашений с СНГ

Елена Прошина

Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что власти страны собираются денонсировать около 20 соглашений с СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Молдавия собирается денонсировать около 20 соглашений с СНГ
Фото: unsplash.comunsplash.com

Попеску уточнил, что министерства страны провели анализ релевантности ряда соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. По его словам, точное число денонсированных соглашений будет опубликовано позже.

Глава МИД добавил, что Молдавия сфокусирована на вступление в Евросоюз, из-за чего было принято решение пересмотреть те соглашения с СНГ, которые расходятся с европейским законодательством. По его словам, расторжение соглашений займет некоторое время, так как причины денонсирования придётся аргументировать.

Ранее в Молдавии заявили об опасности государственного переворота.

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