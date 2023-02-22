В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
27 минут назад

В Эстонии россиянам и белорусам больше нельзя владеть оружием

Елена Прошина

Пресс-служба парламента Эстонии сообщает, что согласно новым поправкам в законодательство, разрешение на оружие отныне смогут получить только граждане государств-членов ЕС и НАТО, которые имеют вид или право на жительство в Эстонии.

В Эстонии россиянам и белорусам больше нельзя владеть оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что для иностранцев, которые не попадают под эти критерии, разрешения на оружие будут аннулированы. При этом те разрешения, которые получили лица с неопределенным гражданством, будут действовать до указанной в них даты. Разрешения для всех остальных иностранцев будут действовать в течение одного года.

Данные изменения коснутся 683 иностранцев, которые постоянно проживают в Эстонии. Большая их часть – граждане России и Белоруссии. Кроме того, поправка затронет 595 неграждан, которые владеют охотничьим, спортивным или иным вооружением. Адаптироваться к поправкам поможет переходный режим, который позволит сдать оружие либо сменить гражданство. Если этого не произойдет, то власти Эстонии оставляют за собой право изъять оружие силой. Согласно плану парламента, закон вступит в силу с 15 марта.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила о необходимость насильно «изменить менталитет русских».

В мире,Кая Каллас,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий