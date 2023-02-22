В Эстонии россиянам и белорусам больше нельзя владеть оружием

Пресс-служба парламента Эстонии сообщает, что согласно новым поправкам в законодательство, разрешение на оружие отныне смогут получить только граждане государств-членов ЕС и НАТО, которые имеют вид или право на жительство в Эстонии.

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Уточняется, что для иностранцев, которые не попадают под эти критерии, разрешения на оружие будут аннулированы. При этом те разрешения, которые получили лица с неопределенным гражданством, будут действовать до указанной в них даты. Разрешения для всех остальных иностранцев будут действовать в течение одного года.

Данные изменения коснутся 683 иностранцев, которые постоянно проживают в Эстонии. Большая их часть – граждане России и Белоруссии. Кроме того, поправка затронет 595 неграждан, которые владеют охотничьим, спортивным или иным вооружением. Адаптироваться к поправкам поможет переходный режим, который позволит сдать оружие либо сменить гражданство. Если этого не произойдет, то власти Эстонии оставляют за собой право изъять оружие силой. Согласно плану парламента, закон вступит в силу с 15 марта.