В Польше назвали провалом высказывание главы государства Анджея Дуды о российских военнослужащих. Об этом пишет новостной журнал Wprost.

Фото: TACC/GIAN EHRENZELLER/EPA TACC/GIAN EHRENZELLER/EPA

Ранее президент Польши во время своего выступления назвал украинских бойцов российскими. Он заявил, что Украина до сих пор "не пала только благодаря героизму русских солдат".

"Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился", – отмечается в материале польского издания.

Об ошибке Дуды также написала газета Wiadomosci. А новостной портал NaTemat.pl назвал случившееся "фатальной оплошностью". 12 февраля польский лидер в интервью Le Figaro заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если западные государства в срочном порядке не передадут украинским вооруженным силам необходимое оружие.

О беспомощности Киева также говорил вице-премьера Польши Мариуш Блащак.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что такие заявления говорят о том, что ВСУ терпят серьезное поражение.