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49 минут назад

Reuters: США предупредили Киев, что их поддержка не будет бесконечной

ТАССиещё 4

Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

США предупредили Киев, что их поддержка не будет бесконечной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, "администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными".

"Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - приводятся в материале слова источника о боевых действиях на Украине.

Агентство представило результаты социологических опросов, проведенных им ранее совместно со службой Ipsos. Согласно этим данным, среди американцев сократилась поддержка предоставления военной помощи Украине. В апреле 2022 года за это выступали 73% опрошенных. К началу текущего месяца показатель уменьшился до 58%. Эти оценки основаны на социологическом исследовании с участием 4 тыс. жителей США.

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В публикации констатируется, что республиканцы в Конгрессе выступают против предоставления Украине неограниченной военной помощи.

Агентство приводит мнение бывшего сотрудника Госдепартамента Джереми Шапиро, который курирует сейчас исследовательскую работу в Европейском совете по международным отношениям. Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена осознает риск эскалации на Украине, а также то, что помощь Киеву отвлекает Вашингтон от ряда других важных вопросов. Шапиро полагает, что возможности администрации США "предложить компромиссы Киеву и Москве ограничены", поскольку Вашингтон опасается "показаться слабым".

В мире,Джозеф Байден,Европейский совет,Администрация США,Правительство Украины,Госдеп США,ЕС,
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