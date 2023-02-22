США предупредили Киев, что их поддержка не будет бесконечной

Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Как отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, "администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными".

"Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - приводятся в материале слова источника о боевых действиях на Украине.

Агентство представило результаты социологических опросов, проведенных им ранее совместно со службой Ipsos. Согласно этим данным, среди американцев сократилась поддержка предоставления военной помощи Украине. В апреле 2022 года за это выступали 73% опрошенных. К началу текущего месяца показатель уменьшился до 58%. Эти оценки основаны на социологическом исследовании с участием 4 тыс. жителей США.

В публикации констатируется, что республиканцы в Конгрессе выступают против предоставления Украине неограниченной военной помощи.