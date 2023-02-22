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49 минут назад

Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск отреагировал в Twitter на высказывания замгоссекретаря Виктории Нуланд об ударах по военным объектам в Крыму. Он заметил, что никто не продвигает конфликт сильнее, чем она, пишет РИА «Новости».

Маск обвинил Нуланд в эскалации украинского конфликта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее Нуланд рассказала о поддержке со стороны Штатов планов Киева по нанесению ударов по военным объектам в Крыму. По ее мнению, они являются «законными целями».

Маск подчеркнул, что «никто не продвигает» этот конфликт сильнее, чем Нуланд.

В разведке Германии назвали условие для начала переговоров по Украине

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что жесткие высказывания американской чиновницы подчеркивают глубину разногласий между Москвой и Вашингтоном.

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