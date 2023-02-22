Маск обвинил Нуланд в эскалации украинского конфликта

Бизнесмен Илон Маск отреагировал в Twitter на высказывания замгоссекретаря Виктории Нуланд об ударах по военным объектам в Крыму. Он заметил, что никто не продвигает конфликт сильнее, чем она, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее Нуланд рассказала о поддержке со стороны Штатов планов Киева по нанесению ударов по военным объектам в Крыму. По ее мнению, они являются «законными целями».

Маск подчеркнул, что «никто не продвигает» этот конфликт сильнее, чем Нуланд.