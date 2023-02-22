Слова президента России Владимира Путина о роли Запада в конфликте на Украине правдивы, заявил обозреватель Эдди Скарри в своей статье для Federalist.

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«Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине», — пишет он.

Журналист согласился со словами российского лидера о том, что Соединенные Штаты и НАТО хотят стратегического поражения России и используют конфликт для разжигания войны.

Скарри считает, что западные СМИ намеренно не пишут о важных моментах из прошедшего накануне послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что издания акцентируют внимание исключительно на решении России о приостановке участия в ДСНВ.

«Сам [президент США Джо] Байден в начале прошлого года заявил, что российский лидер не может оставаться главой государства — это угроза насильственной смены власти», — заявил журналист.