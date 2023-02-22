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54 минуты назад

Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом пепла на лбу

Елена Прошина

Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами стран-членов НАТО со следом пепла на лбу в честь начала католического великого поста. Об этом сообщает «РИА Новости».

Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом пепла на лбу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, Байден соблюдает традицию «пепельной среды» каждый год и это постоянно заставляет незнающих беспокоиться о его самочувствии. То же произошло и сейчас, поэтому в Белом доме поспешили успокоить всех, заявив, что темное пятно на лбу президента США является «пеплом от католической традиции».

Напомним, что Байден встретился с лидерами стран-членов НАТО сегодня, 22 февраля. Данное мероприятие стало заключительным в его поездке в Польшу. До этого он также посетил с не анонсированным визитом Киев.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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