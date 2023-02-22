Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом пепла на лбу

Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами стран-членов НАТО со следом пепла на лбу в честь начала католического великого поста. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Байден соблюдает традицию «пепельной среды» каждый год и это постоянно заставляет незнающих беспокоиться о его самочувствии. То же произошло и сейчас, поэтому в Белом доме поспешили успокоить всех, заявив, что темное пятно на лбу президента США является «пеплом от католической традиции».