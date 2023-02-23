Италия призывает удвоить дипломатические усилия по поиску мира на Украине

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни призвал "удвоить коллективные дипломатические усилия" по достижению мира на Украине.
"Сейчас как никогда необходима дипломатия, в том числе в свете законных опасений и ожиданий южных стран мира, которые особенно ощущают на себе последствия конфликта. Италия готова сделать свой вклад, необходимо удвоить коллективные дипломатические усилия в этом направлении, чтобы достигнуть мира", - сказал Таяни, выступая в среду на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.
"Мир - стратегическая цель, к которой мы все стремимся. Италия полагает, что мира не может быть без справедливости, а это означает полное уважение независимости, суверенитета и целостности территории Украины", - сказал он, уточнив, что "целостность в границах, признанных на международном уровне, и территориальных вод".
Таяни также призвал участников поддержать резолюцию ГА ООН по Украине.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на спецсессии, посвященной украинской тематике, подчеркнул, что выносимая на голосование ГА ООН резолюция не будет способствовать переходу к "мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом". При этом российская сторона призвала поддержать поправки к документу, предложенные Белоруссией. Незадолго до начала сессии на сайте ООН были опубликованы предложенные Белоруссией поправки к проекту резолюции. Минск предлагает изъять из документа положения, возлагающие ответственность за начало конфликта на Россию и призывающие ее немедленно вывести войска с Украины. Кроме того, поправки содержат призыв к мирному урегулированию путем переговоров и запрет на поставки оружия Киеву.
"Если же они не пройдут и документ останется, как сейчас, однобоким и оторванным от реальности, мы призываем всех проголосовать против этого проекта резолюции", - указал российский дипломат.