Италия призывает удвоить дипломатические усилия по поиску мира на Украине

"Сейчас как никогда необходима дипломатия, в том числе в свете законных опасений и ожиданий южных стран мира, которые особенно ощущают на себе последствия конфликта. Италия готова сделать свой вклад, необходимо удвоить коллективные дипломатические усилия в этом направлении, чтобы достигнуть мира", - сказал Таяни, выступая в среду на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН .

"Мир - стратегическая цель, к которой мы все стремимся. Италия полагает, что мира не может быть без справедливости, а это означает полное уважение независимости, суверенитета и целостности территории Украины", - сказал он, уточнив, что "целостность в границах, признанных на международном уровне, и территориальных вод".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на спецсессии, посвященной украинской тематике, подчеркнул, что выносимая на голосование ГА ООН резолюция не будет способствовать переходу к "мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом". При этом российская сторона призвала поддержать поправки к документу, предложенные Белоруссией. Незадолго до начала сессии на сайте ООН были опубликованы предложенные Белоруссией поправки к проекту резолюции. Минск предлагает изъять из документа положения, возлагающие ответственность за начало конфликта на Россию и призывающие ее немедленно вывести войска с Украины. Кроме того, поправки содержат призыв к мирному урегулированию путем переговоров и запрет на поставки оружия Киеву.