Дуда предложил переместить вооружение США в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда предложил властям США перебросить своё оружие на территорию его страны. Об этом сообщает «Газета.ру».

Дуда напомнил, что, согласно договору между Варшавой и Вашингтоном, в Польше уже присутствуют американские военные силы. По словам польского лидера, он обратился к президенту США Джо Байдену с предложением перевезти военную технику США на территорию Польши.

Дуда также уточнил, что Польша может принять это вооружение в зонах, которые были специально созданы для усиления американского присутствия. Он добавил, что это предложение было «воспринято с большим вниманием».