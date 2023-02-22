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11 минут назад

Дуда предложил переместить вооружение США в Польшу

Елена Прошина

Президент Польши Анджей Дуда предложил властям США перебросить своё оружие на территорию его страны. Об этом сообщает «Газета.ру».

Дуда предложил переместить вооружение США в Польшу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дуда напомнил, что, согласно договору между Варшавой и Вашингтоном, в Польше уже присутствуют американские военные силы. По словам польского лидера, он обратился к президенту США Джо Байдену с предложением перевезти военную технику США на территорию Польши.

Дуда также уточнил, что Польша может принять это вооружение в зонах, которые были специально созданы для усиления американского присутствия. Он добавил, что это предложение было «воспринято с большим вниманием».

Ранее Байден и Дуда встретились в Варшаве.

В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,
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