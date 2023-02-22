В Кишиневе назвали вероятную цель вторжения ВСУ в Приднестровье

«Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – подчеркивает собеседник.