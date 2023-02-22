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38 минут назад

Newsweek: Планы Украины по возвращению Крыма неоднозначно встретили в США

Елена Прошина

Обозреватель Элли Кук сообщает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым были восприняты в США неоднозначно. Об этом пишет Newsweek.

Планы Украины по возвращению Крыма неоднозначно встретили в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кук, многие поддержали желание Зеленского и отметили важность Крыма для Украины. Однако нашлись и те, кто подверг слова украинского президента критике. Сред них был представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. По его словам, попытка вернуть Крым стала бы полным безумием.

«Полное безумие! Теперь разжигатели войны в США говорят, что для того, чтобы защитить Украину, Украина должна вторгнуться в Крым и отобрать его у России», – заявила она.

Ранее японский Генсек Хирокадзу Мацуно заявил, что Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7, которая состоится 24 февраля.

В мире,Владимир Зеленский,
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