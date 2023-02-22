Планы Украины по возвращению Крыма неоднозначно встретили в США

Обозреватель Элли Кук сообщает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым были восприняты в США неоднозначно. Об этом пишет Newsweek.

По словам Кук, многие поддержали желание Зеленского и отметили важность Крыма для Украины. Однако нашлись и те, кто подверг слова украинского президента критике. Сред них был представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. По его словам, попытка вернуть Крым стала бы полным безумием.