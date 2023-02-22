В разведке Германии назвали условие для начала переговоров по Украине

Россия начнет переговоры по Украине при условии военных успехов на поле боя. Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, передает Der Spiegel.
По его словам, аналитики уверены, что сейчас президент России Владимир Путин намерен достичь успехов на поле боя и реализовать там как можно больше преимуществ.
«А потом, возможно, в какой-то момент диктовать мир на своих условиях», — отметил Каль.
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что конфликт на Украине «может затянуться не на один год». Он также предрек стране «жесткие и горькие дни, победы и трагедии».