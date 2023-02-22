Украина организовала выступление боевика из "Азова" на площадке ООН

Украина организовала в среду выступление боевика батальона "Азов" (запрещен в РФ), взятого в плен в Мариуполе в мае прошлого года, на площадке ООН.

Самойленко представился как "заместитель командующего батальона Национальной гвардии Украины "Азов". Он был взят в плен в Мариуполе в мае 2022 года и освобожден в сентябре. Самойленко выступал на организованном Украиной в штаб-квартире ООН мероприятии по правам человека на Украине. Боевик "Азова" выступил с обвинениями в адрес России.