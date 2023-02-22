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39 минут назад

Украина организовала выступление боевика из "Азова" на площадке ООН

ТАССиещё 1

Украина организовала в среду выступление боевика батальона "Азов" (запрещен в РФ), взятого в плен в Мариуполе в мае прошлого года, на площадке ООН.

Украина организовала выступление боевика из "Азова" на площадке ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самойленко представился как "заместитель командующего батальона Национальной гвардии Украины "Азов". Он был взят в плен в Мариуполе в мае 2022 года и освобожден в сентябре. Самойленко выступал на организованном Украиной в штаб-квартире ООН мероприятии по правам человека на Украине. Боевик "Азова" выступил с обвинениями в адрес России.

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Украина пыталась организовать собственное мероприятие высокого уровня в штаб-квартире ООН перед возобновлением спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине. Но из министров, прибывающих в Нью-Йорк для участия в Генассамблее, в нем приняли участие только главы внешнеполитических ведомств самой Украины, а также Гватемалы, Канады и Эстонии. Украина приглашала не мероприятие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, но он в итоге выступать не стал.

В мире,Антониу Гутерриш,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",Генассамблея ООН,ООН,
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