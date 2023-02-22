Дуда предложил Байдену переместить в Польшу военную технику

Президент Польши Анджей Дуда предложил американскому лидеру Джо Байдену переместить в республику военную технику и оружие, чтобы усилить присутствие в стране.
"Я обратился к президенту Джо Байдену [с предложением], чтобы американская армия переместила в созданные с этой целью на территории Польши места свою военную технику, свое оружие, чтобы усилить потенциал американского присутствия", - сказал он в среду в эфире телеканала TVN24, подчеркнув, что это предложение "было воспринято с большим вниманием".
Отвечая на вопрос о том, прозвучали ли от Байдена какие-то конкретные обещания или декларации об увеличении американского военного присутствия в Польше, Дуда сказал, что он такой быстрой реакции не ждал. По словам польского президента, Байден должен обсудить эту идею с военными США.