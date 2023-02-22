Байден счел восточную часть НАТО «передовой обороны»

Президент США Джо Байден заявил, что страны, образующие из себя восточную часть НАТО, являются передовой частью всей обороны альянса. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Байден сделал во время выступления на саммите «Бухарестской девятки» в Варшаве. Он отметил, что на фоне скорой годовщины начала СВО, НАТО как никогда важно сохранять своё единство.

«Поэтому я хотел встретиться сегодня здесь с вами лично. Как восточный фланг НАТО, вы являетесь передовой нашей коллективной обороны», – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон привержен идее коллективной обороны НАТО. По его словам, альянс готов защищать «каждый дюйм» территории стран, входящих в НАТО. Помимо этого, альянс будет продолжать всячески поддерживать Украину.