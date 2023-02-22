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1 час назад

Байден считает восточную часть НАТО «передовой обороны»

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что страны, образующие из себя восточную часть НАТО, являются передовой частью всей обороны альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Байден счел восточную часть НАТО «передовой обороны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Байден сделал во время выступления на саммите «Бухарестской девятки» в Варшаве. Он отметил, что на фоне скорой годовщины начала СВО, НАТО как никогда важно сохранять своё единство.

«Поэтому я хотел встретиться сегодня здесь с вами лично. Как восточный фланг НАТО, вы являетесь передовой нашей коллективной обороны», – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон привержен идее коллективной обороны НАТО. По его словам, альянс готов защищать «каждый дюйм» территории стран, входящих в НАТО. Помимо этого, альянс будет продолжать всячески поддерживать Украину.

Ранее Джо Байден прибыл в Польшу для встречи с лидерами стран «Бухарестской девятки», в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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