Шольца призвали «остановить Бербок» из-за ее слов о России

Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер попросил канцлера Германии Олафа Шольца «остановить» главу МИД ФРГ Анналену Бербок после её высказываний о России. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Резкой критике Зедера подверглись словам Бербок о «войне Германии с Россией». Он отметил, что, будучи главой МИД, Бербок должна внимательнее следить за своими речами.

«Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия», – сказал Зедер.

При этом премьер Баварии считает, что Германия хоть и оказывает Украине помощь, но не ведёт войну с Россией. Зедер также призвал Олафа Шольца «остановить Бербок», чтобы больше не допускать подобных высказываний.