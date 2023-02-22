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9 минут назад

Шольца призвали «остановить Бербок» из-за ее высказываний о России

Елена Прошина

Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер попросил канцлера Германии Олафа Шольца «остановить» главу МИД ФРГ Анналену Бербок после её высказываний о России. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Шольца призвали «остановить Бербок» из-за ее слов о России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Резкой критике Зедера подверглись словам Бербок о «войне Германии с Россией». Он отметил, что, будучи главой МИД, Бербок должна внимательнее следить за своими речами.

«Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия», – сказал Зедер.

При этом премьер Баварии считает, что Германия хоть и оказывает Украине помощь, но не ведёт войну с Россией. Зедер также призвал Олафа Шольца «остановить Бербок», чтобы больше не допускать подобных высказываний.

24 января Бербок заявила, что в данный момент Европа «ведёт войну против России», поэтому лидеры стран Евросоюза должны оказывать больше помощи Украине. Однако позже Бербок признала, что эти слова были ошибкой.

В мире,Маркус Зедер,Олаф Шольц,ЕС,
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