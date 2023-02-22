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36 минут назад

Байден назвал «ошибкой» решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ

Илья Родин

Глава США Джо Байден прокомментировал решение России о приостановке участия в СНВ-3. По его мнению, оно является ошибочным, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин сообщил о приостановке участия страны в ДСНВ, основном соглашении, которое контролирует стратегические вооружения на международном уровне.

Журналист телеканала CBS Эд О'Кифи пояснил в Twitter, что перед встречей с «Бухарестской девяткой» Байден ответил на вопросы сотрудников пресс-пула.

Санду обратилась к Байдену с просьбой

В частности, президент США заявил, что решение Москвы по СНВ-3 является «большой ошибкой».

Напомним, что в «Бухарестскую девятку» входят страны восточного фланга Североатлантического альянса. Это Венгрия, Болгария, Польша, государства Балтии, Румыния, Чехия и Словакия.

Ранее сообщалось, что Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг планируют принять участие в саммите объединения в Польше.

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