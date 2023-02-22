Глава США Джо Байден прокомментировал решение России о приостановке участия в СНВ-3. По его мнению, оно является ошибочным, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин сообщил о приостановке участия страны в ДСНВ, основном соглашении, которое контролирует стратегические вооружения на международном уровне.

Журналист телеканала CBS Эд О'Кифи пояснил в Twitter, что перед встречей с «Бухарестской девяткой» Байден ответил на вопросы сотрудников пресс-пула.

В частности, президент США заявил, что решение Москвы по СНВ-3 является «большой ошибкой».

Напомним, что в «Бухарестскую девятку» входят страны восточного фланга Североатлантического альянса. Это Венгрия, Болгария, Польша, государства Балтии, Румыния, Чехия и Словакия.