В Арктике обнаружили китайские разведывательные буи

Канадские военные выловили в Арктике китайские разведывательные буи. Об этом сообщает The Globe and Mail.
По данным издания, инцидент произошел осенью 2022 года. Все буи впоследствии были возвращены Китаю.
По мнению генерал-лейтенанта в отставке Майкла Дэя, КНР использовала буи с целью наблюдения за движением атомных подводных лодок США в Арктике, картирования морского дна и толщины льда. Кроме того он считает, что Китай может с их помощью присматриваться к судоходству через северные воды, которые становятся более судоходными в результате изменения климата.