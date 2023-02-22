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50 минут назад

Канадские военные выловили в Арктике китайские разведывательные буи

Елена Прошина

Канадские военные выловили в Арктике китайские разведывательные буи. Об этом сообщает The Globe and Mail.

В Арктике обнаружили китайские разведывательные буи
Фото: Institute of Oceanology/Chinese Academy of SciencesInstitute of Oceanology/Chinese Academy of Sciences

По данным издания, инцидент произошел осенью 2022 года. Все буи впоследствии были возвращены Китаю.

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По мнению генерал-лейтенанта в отставке Майкла Дэя, КНР использовала буи с целью наблюдения за движением атомных подводных лодок США в Арктике, картирования морского дна и толщины льда. Кроме того он считает, что Китай может с их помощью присматриваться к судоходству через северные воды, которые становятся более судоходными в результате изменения климата.

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