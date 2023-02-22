В Арктике обнаружили китайские разведывательные буи

По мнению генерал-лейтенанта в отставке Майкла Дэя, КНР использовала буи с целью наблюдения за движением атомных подводных лодок США в Арктике, картирования морского дна и толщины льда. Кроме того он считает, что Китай может с их помощью присматриваться к судоходству через северные воды, которые становятся более судоходными в результате изменения климата.