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12 минут назад

Зеленский предложил ввести санкции против всех банков РФ на 50 лет

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о введении санкций против всех банков России сроком на 50 лет. Об этом сообщает РБК.

Зеленский предложил ввести санкции против всех банков РФ на 50 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что документ уже находится на рассмотрении Совета нацбезопасности и обороны Украины. Постановление предполагает введение ограничений в отношении всех банков, в том числе Центробанка России, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, страховых компаний, инвестиционных фондов и других учреждений, предоставляющих финансовые услуги.

Согласно тексту документа, Украина должна будет прекратить с ними выполнение финансовых обязательств, включая переводы и выдачу наличных. Также постановление предусматривает аннулирование регистрации всех финучреждений РФ и запрещает Нацбанку страны регистрировать международные платежные системы, операторы которых находятся в России. Срок действия документа установлен в 50 лет.

В мире,Владимир Зеленский,Банк России,
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