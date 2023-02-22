Зеленский предложил ввести санкции против всех банков РФ на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о введении санкций против всех банков России сроком на 50 лет. Об этом сообщает РБК.

Известно, что документ уже находится на рассмотрении Совета нацбезопасности и обороны Украины. Постановление предполагает введение ограничений в отношении всех банков, в том числе Центробанка России, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, страховых компаний, инвестиционных фондов и других учреждений, предоставляющих финансовые услуги.