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1 час назад

Полковник из США заявил о риске вступления Польши в конфликт на Украине

Lenta.ru

Польша может в скором времени вступить в конфликт на Украине. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Judging Freedom.

Полковник из США заявил о риске вступления Польши в конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий», — сказал отставной военный, добавив, что это также касается Финляндии и стран Балтии.

По словам Макгрегора, риски вступления Польши в украинский конфликт остаются высокими, потому что Варшава уже неоднократно подталкивала страны-члены НАТО к прямому столкновению с Россией. Полковник предупредил, что в случае ввода войск альянса на территорию Украины, Россия получит все законные права для ответного удара по НАТО.

В мире,Дуглас Макгрегор,НАТО,Пентагон,
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