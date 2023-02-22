Полковник из США заявил о риске вступления Польши в конфликт на Украине

Польша может в скором времени вступить в конфликт на Украине . С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube -канале Judging Freedom.

«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий», — сказал отставной военный, добавив, что это также касается Финляндии и стран Балтии.

По словам Макгрегора, риски вступления Польши в украинский конфликт остаются высокими, потому что Варшава уже неоднократно подталкивала страны-члены НАТО к прямому столкновению с Россией. Полковник предупредил, что в случае ввода войск альянса на территорию Украины, Россия получит все законные права для ответного удара по НАТО.