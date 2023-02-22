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25 минут назад

Белоруссия заявила о наращивании активности западной разведки

Елена Прошина

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что с начала 2023 года ведомством были задержали более 10 белорусов, завербованных иностранной разведкой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белоруссия заявила о наращивании активности западной разведки
Фото: Кадр видео с YouTubeКадр видео с YouTube

Такое заявление он сделал во время десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Тертель отметил, что среди завербованных есть госслужащие и представители силовых ведомств. По словам председателя КГБ, действия арестованных привели к значительному ущербу интересам страны.

Кроме того, Тертель отметил резкое наращивание активизация разведки западных спецслужб. Основным направлением её деятельности, по словам председателя КГБ, является вербовка людей с доступом к закрытой информации, а также государственных служащих и работников силовых ведомств.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал необходимость иметь стратегический ядерный запас в своей стране.

В мире,Иван Тертель,Александр Лукашенко,КГБ РБ,
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