Белоруссия заявила о наращивании активности западной разведки

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что с начала 2023 года ведомством были задержали более 10 белорусов, завербованных иностранной разведкой. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление он сделал во время десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Тертель отметил, что среди завербованных есть госслужащие и представители силовых ведомств. По словам председателя КГБ, действия арестованных привели к значительному ущербу интересам страны.
Кроме того, Тертель отметил резкое наращивание активизация разведки западных спецслужб. Основным направлением её деятельности, по словам председателя КГБ, является вербовка людей с доступом к закрытой информации, а также государственных служащих и работников силовых ведомств.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал необходимость иметь стратегический ядерный запас в своей стране.