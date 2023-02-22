В Арктике обнаружили китайские разведывательные буи

Канадские военные выловили в арктических водах китайские разведывательные буи. Об этом сообщает The Globe and Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел осенью 2022 года, буи были возвращены Китаю.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Дэй сказал изданию, что китайские буи, вероятно, использовались для наблюдения за движением атомных подводных лодок США в Арктике, а также для картирования морского дна и толщины льда.