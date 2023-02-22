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20 минут назад

Канадские военные обнаружили в Арктике китайские разведывательные буи

Газета.Ru

Канадские военные выловили в арктических водах китайские разведывательные буи. Об этом сообщает The Globe and Mail.

В Арктике обнаружили китайские разведывательные буи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел осенью 2022 года, буи были возвращены Китаю.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Дэй сказал изданию, что китайские буи, вероятно, использовались для наблюдения за движением атомных подводных лодок США в Арктике, а также для картирования морского дна и толщины льда.

В Латвии сообщили о дрейфующем нидерландском судне с опасным грузом

По мнению Дэя, Пекин присматривается к судоходству через северные воды, которые становятся более судоходными в результате изменения климата.

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