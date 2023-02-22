Премьер Испании решил посетить Украину

Премьер Испании Педро Санчес решил посетить Украину в среду, 22 февраля. О том, что председатель правительства страны запланировал краткосрочную поездку, сообщает газета La Razón.

Фото: Government of Spain Government of Spain

Издание указывает, что поездка на Украину не была предусмотрена в официальной повестке дня кабмина королевства. По данным журналистов, изит, который приходится на годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, планировался в условиях строжайшей секретности.