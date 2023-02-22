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36 минут назад

Премьер Испании решил посетить Украину

Lenta.ru

Премьер Испании Педро Санчес решил посетить Украину в среду, 22 февраля. О том, что председатель правительства страны запланировал краткосрочную поездку, сообщает газета La Razón.

Премьер Испании решил посетить Украину
Фото: Government of SpainGovernment of Spain

Издание указывает, что поездка на Украину не была предусмотрена в официальной повестке дня кабмина королевства. По данным журналистов, изит, который приходится на годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, планировался в условиях строжайшей секретности.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, который недавно посетил Киев, принял окончательное решение отправиться на Украину в прошедшую пятницу, 17 февраля, причем многие сотрудники Белого дома и Пентагона были не в курсе таких планов.

В мире,Педро Санчес,Джозеф Байден,Пентагон,
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