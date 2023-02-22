В Финляндии назвали международной угрозой визит россиянки к сестре

Пограничники в Финляндии не пустили россиянку к сестре, сочтя ее визит угрозой международной безопасности, и суд согласился с ними. Об этом пишет портал TourDom.

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По данным издания, гражданка России не смогла въехать в Финляндию в октябре 2022 года. Сославшись на постановление правительства, финские пограничники посчитали ее визит на день рождения к сестре угрозой международным отношениям.

После чего гражданка России обратилась в суд с жалобой. Дело рассмотрел административный суд Северной Финляндии и констатировал, что оснований для отказа во въезде не было. Однако жалоба россиянки в итоге была отклонена, а действия пограничников признаны верными.

Судьи обратили внимание на то, что шенгенские пограничные правила могут быть проигнорированы, если есть «исключительная необходимость для поддержания общественного порядка». Также аргументом стало то, что совершеннолетние братья и сестры по финскому законодательству не являются членами семьи.

Ранее Польша и страны Балтии на фоне проведения российской спецоперации на Украине согласовали ограничения на въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами в ЕС. Он был введен с 19 сентября 2022 года. Также российские путешественники пожаловались на массовые отказы консульств Финляндии в выдаче виз.