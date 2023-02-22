В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
27 минут назад

Финские пограничники посчитали визит россиянки к сестре международной угрозой

Елена Прошина

Пограничники в Финляндии не пустили россиянку к сестре, сочтя ее визит угрозой международной безопасности, и суд согласился с ними. Об этом пишет портал TourDom.

В Финляндии назвали международной угрозой визит россиянки к сестре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, гражданка России не смогла въехать в Финляндию в октябре 2022 года. Сославшись на постановление правительства, финские пограничники посчитали ее визит на день рождения к сестре угрозой международным отношениям.

После чего гражданка России обратилась в суд с жалобой. Дело рассмотрел административный суд Северной Финляндии и констатировал, что оснований для отказа во въезде не было. Однако жалоба россиянки в итоге была отклонена, а действия пограничников признаны верными.

Судьи обратили внимание на то, что шенгенские пограничные правила могут быть проигнорированы, если есть «исключительная необходимость для поддержания общественного порядка». Также аргументом стало то, что совершеннолетние братья и сестры по финскому законодательству не являются членами семьи.

Ранее Польша и страны Балтии на фоне проведения российской спецоперации на Украине согласовали ограничения на въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами в ЕС. Он был введен с 19 сентября 2022 года. Также российские путешественники пожаловались на массовые отказы консульств Финляндии в выдаче виз.

При этом в МИД Финляндии проинформировали, что с 1 сентября 2022 года россияне смогут подать документы на туристические визы только в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а прием визовых заявлений ограничен до 500 в день. Ошибка же в подаче «может повлиять на решение о выдаче визы».

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий