Стало известно о возможном отказе Байдена баллотироваться в 2024 году

Несмотря на то что ряд экспертов и западных СМИ восприняли поездку президента США Джо Байдена в качестве ключа к перспективе дальнейшего переизбрания, несколько собеседников Politico, знакомых с ходом мысли демократа, сомневаются в том, будет ли он баллотироваться на выборы 2024 года. Пока никакие решения не принимаются, поскольку в это вмешиваются другие события — в том числе конфликт на Украине.

«Присутствует инерция. Дело не в том, что [Байден] не будет баллотироваться, вероятно, все-таки будет. Но ничего еще не решено. И это не будет решено до последнего момента», — подчеркнул собеседник издания.

Другие источники утверждают, что решение о том, будто президент однозначно примет участие в выборах 2024-го, выкристаллизовалось слишком быстро. При этом решение относительно того, какой комитет политических действий (PAC, занимается предвыборными кампаниями) будет работать с Байденом, уже принято — это организация Future Forward.