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50 минут назад

Стало известно о возможном отказе Байдена баллотироваться в 2024 году

Lenta.ru

Несмотря на то что ряд экспертов и западных СМИ восприняли поездку президента США Джо Байдена в качестве ключа к перспективе дальнейшего переизбрания, несколько собеседников Politico, знакомых с ходом мысли демократа, сомневаются в том, будет ли он баллотироваться на выборы 2024 года. Пока никакие решения не принимаются, поскольку в это вмешиваются другие события — в том числе конфликт на Украине.

Стало известно о возможном отказе Байдена баллотироваться в 2024 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Присутствует инерция. Дело не в том, что [Байден] не будет баллотироваться, вероятно, все-таки будет. Но ничего еще не решено. И это не будет решено до последнего момента», — подчеркнул собеседник издания.

Другие источники утверждают, что решение о том, будто президент однозначно примет участие в выборах 2024-го, выкристаллизовалось слишком быстро. При этом решение относительно того, какой комитет политических действий (PAC, занимается предвыборными кампаниями) будет работать с Байденом, уже принято — это организация Future Forward.

Сам Байден тоже признавал, что еще не принял окончательное решение. Его соперницей от Республиканской партии может стать бывшая постпред США при ООН Никки Хейли: она также захотела поучаствовать в выборах американского президента в 2024-м.

В мире,Никки Хейли,Джозеф Байден,Республиканская партия США,ООН,
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