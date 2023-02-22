В Латвии сообщили о дрейфующем нидерландском судне с опасным грузом

Нидерландское судно Escape с воспламеняющимся грузом дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Морских сил Латвии Ливу Вейту, минувшей ночью весь экипаж с корабля эвакуировали из-за пожара.

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Сообщение о возникновении огня на борту поступило 2:42 по местному времени (3:42 мск). Возгорание, которое произошло в машинном отделении, не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Через 15 минут экипаж покинул судно в спасательной шлюпке — их подобрал проходивший мимо грузовой корабль и доставил в Рижский порт.