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1 час назад

Молодые китайцы создали клуб в поддержку СВО России на Украине

Газета.Ru

В Пекине создали клуб «Молодая гвардия Z» и провели фотосессию в поддержку СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Дальнее зарубежье.

Молодые китайцы создали клуб в поддержку СВО России на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Члены клуба провели фотосессию, повторяющую кадры освобождения Мариуполя. На фотографиях видно, что молодые люди одеты в российскую военную форму, у них на рукавах георгиевские ленты и опознавательные белые повязки.

«Своими фото мы хотели увековечить память о СВО и выразить поддержку российским военным», - рассказали члены клуба.

Молодые жители Пекина уверены, что в Китае не собираются «отменять» Россию и продолжат ценить ее культуру.

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