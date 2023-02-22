Молодые китайцы создали клуб в поддержку СВО России на Украине

В Пекине создали клуб «Молодая гвардия Z» и провели фотосессию в поддержку СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Дальнее зарубежье.
Члены клуба провели фотосессию, повторяющую кадры освобождения Мариуполя. На фотографиях видно, что молодые люди одеты в российскую военную форму, у них на рукавах георгиевские ленты и опознавательные белые повязки.
«Своими фото мы хотели увековечить память о СВО и выразить поддержку российским военным», - рассказали члены клуба.
Молодые жители Пекина уверены, что в Китае не собираются «отменять» Россию и продолжат ценить ее культуру.