Молодые китайцы создали клуб в поддержку СВО России на Украине

В Пекине создали клуб «Молодая гвардия Z» и провели фотосессию в поддержку СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Дальнее зарубежье.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Члены клуба провели фотосессию, повторяющую кадры освобождения Мариуполя. На фотографиях видно, что молодые люди одеты в российскую военную форму, у них на рукавах георгиевские ленты и опознавательные белые повязки.

«Своими фото мы хотели увековечить память о СВО и выразить поддержку российским военным», - рассказали члены клуба.