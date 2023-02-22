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48 минут назад

Салливан: США узнали о возможностях разведки Китая благодаря сбитому аэростату

Газета.Ru

США получили много информации о разведывательном потенциале КНР, отслеживая перемещения китайского аэростата. Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Специалистам в США уже удалось получить «много данных» о методах и возможностях разведки этого аэростата. За аппаратом следили «с применением разных средств» во время перемещения над американской территорией, приводит ФАН слова Салливана.

Помощник президента США отметил, что руководство страны уже связалось с ключевыми представителями предыдущей администрации и предложило устроить брифинги по проведенной экспертизе. Кроме того, власти выразили готовность поделиться полученными данными, заключил Салливан.

США сбили аэростат над Аляской

Как напоминает Общественная служба новостей, китайский аэростат 3 февраля зашел в воздушное пространство США. Некоторое время за ним велось наблюдение. Позднее аэростат сбил самолет ВВС США.

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