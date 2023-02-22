США получили много информации о разведывательном потенциале КНР, отслеживая перемещения китайского аэростата. Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Специалистам в США уже удалось получить «много данных» о методах и возможностях разведки этого аэростата. За аппаратом следили «с применением разных средств» во время перемещения над американской территорией, приводит ФАН слова Салливана.

Помощник президента США отметил, что руководство страны уже связалось с ключевыми представителями предыдущей администрации и предложило устроить брифинги по проведенной экспертизе. Кроме того, власти выразили готовность поделиться полученными данными, заключил Салливан.