МИД Армении сообщил, что Алиев обещал начать диалог с Нагорным Карабахом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Мюнхене на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном заверил, что начнет диалог с Нагорным Карабахом о правах и безопасности армянского населения. Об этом в среду заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Мы получили заверения азербайджанской стороны, что этот <...> диалог между Баку и Степанакертом должен состояться. С другой стороны, мы видели случаи, когда азербайджанская сторона отступала от заявленных обязательств", - отметил он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили проект мирного соглашения между Ереваном и Баку.