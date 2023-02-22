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18 минут назад

МИД Армении сообщил, что Алиев обещал начать диалог с Нагорным Карабахом

ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Мюнхене на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном заверил, что начнет диалог с Нагорным Карабахом о правах и безопасности армянского населения. Об этом в среду заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

МИД Армении сообщил, что Алиев обещал начать диалог с Нагорным Карабахом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы получили заверения азербайджанской стороны, что этот <...> диалог между Баку и Степанакертом должен состояться. С другой стороны, мы видели случаи, когда азербайджанская сторона отступала от заявленных обязательств", - отметил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили проект мирного соглашения между Ереваном и Баку.

В мире,Никол Пашинян,Энтони Блинкен,Ильхам Алиев,
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