МИД Армении сообщил, что Алиев обещал начать диалог с Нагорным Карабахом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Мюнхене на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном заверил, что начнет диалог с Нагорным Карабахом о правах и безопасности армянского населения. Об этом в среду заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Арарат Мирзоян.